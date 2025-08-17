Italienisches Flair in Holzheim: Bei den Ardeck-Burgfestspielen gibt es in diesem Jahr den Klassiker „Don Camillo und Peppone“, der vom engagierten Verein auf die Bühne gebracht wird.

Bei den Schauspielern des Vereins „Ardeck Burgfestspiele e.V.“ steigt das Lampenfieber vor der Premierenvorstellung am kommenden Freitag, 22. August, langsam, aber sicher an. Bei der diesjährigen Freilichtbühnenaufführung präsentiert der Verein unter der bewährten Regie von Marcel Blaeschke den bekannten Klassiker „Don Camillo und Peppone“.

Die Aufführungstermine, neben der Premiere am kommenden Freitag, sind Samstag, 23. August, sowie am darauffolgenden Wochenende am 29. und 30. August jeweils ab 20 Uhr. Die Tickets kosten 17 Euro und an der Abendkasse 19 Euro. Noch sind Karten für alle Aufführungen vorrätig, wie unsere Zeitung erfahren hat. Vorverkaufsstellen sind in den Bäckereien Lieber in Niederneisen, Schug-Müller in Flacht, sowie in der Tourist-Zentrale in Diez, der Volksbank Holzheim und bei „Buch und Wein“ in Diez. eingerichtet.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ardeck-burgfestspiele.de﻿