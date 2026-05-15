649.000 Euro teurer Umbau
Architektenwechsel: Rathaus Gutenacker nimmt Gestalt an
Die Arbeiten am Rohbau für die Erweiterung des Rathauses Gutenacker nehmen immer mehr an Fahrt auf.
Die Arbeiten am Rohbau für die Erweiterung des Rathauses Gutenacker nehmen immer mehr an Fahrt auf.
Johannes Koenig

Geschätzt 649.000 Euro kostet der Umbau des Rathauses in Gutenacker. Passanten können inzwischen schon die fortschreitenden Arbeiten am Rohbau beobachten. Dennoch lief bisher nicht alles nach Plan.

Lesezeit 2 Minuten
Nicht zu übersehen: Der rund 649.000 Euro teure Umbau des Rathauses in Gutenacker hat begonnen. Der Rohbau nimmt immer weiter Gestalt an. Herzstück des mit 249.000 Euro vom Land geförderten Projektes ist die geplante Erweiterung des Rathaussaals. Diesre soll von 53 auf 76 Quadratmeter wachsen.

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Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

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