„Wir haben ein Maulwurfproblem“, scherzt Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost auf dem Weg zum Ort des Geschehens. Doch was sich hinter den Bauzäunen vis-à-vis zur Dahlheimer Josef-Guggenmos-Grundschule offenbart, sind mitnichten Maulwurfshügel: Metertief bohrt ein Spezialbagger in regelmäßigen Abständen Löcher in die Erde. Es geht um nicht weniger als eine Kampfmittelsondierung. Denn auf Grundstück soll alsbald die neue Kita Zwergenhaus für die Ortsgemeinden Dahlheim, Prath und Lykershausen gebaut werden. Nach jahrelanger Planung erfolgte nun der erste Spatenstich.

i Endlich geht es los mit dem Kita-Neubau in Dahlheim. Beim ersten Spatenstich sind mit dabei (von links) Klaus Jacobi, Beigeordneter der VG Loreley, Pater Hugon Superson vom Kita-Träger, der katholischen Pfarrgemeinde Heilige Elisabeth von Schönau, die beiden das Projekt betreuenden Architekten Clemens Missbichler und Carina Meier, Arnd Klein vom Fachbereich Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung, Daniela Ody als Vertreterin der Ortsgemeinde Prath, Volker Reinhardt, Elternvertreter des Fördervereins des Kindergartens, Marcel Willig, Beigeordneter des Rhein-Lahn-Kreises, der Dahlheimer Ortsbürgermeister Marco Jost sowie Oliver Bröder, Beigeordneter der Ortsgemeinde. Mira Zwick

Doch der Reihe nach: 56 Kinder aus den Gemeinden Dahlheim, Lykershausen und Prath gehen aktuell in die Kita Zwergenhaus, die sich aber aus Platzgründen an zwei Standorten in Dahlheim befindet. Gerade auch mit Blick auf das Neue-Kita-Gesetz keine zukunftsträchtige Lösung für die Kita, die sich in der Trägerschaft der Pfarrei Heilige Elisabeth von Schönau befindet. Und so entschieden sich der Kita-Zweckverband, dem die Gemeinden Prath, Lykershausen und Dahlheim angehören, mit allen Beteiligten und Behörden für einen Neubau auf dem Gemeindegrundstück in Nachbarschaft zur Grundschule. Hier soll ein 50 Meter langes und 25 Meter breites Gebäude entstehen, das Platz bietet für drei Gruppenräumen, Speisesaal, Mehrzweckraum mit abtrennbarem Therapieraum, weiteren Nebenräumen und direktem Zugang direkt in die Natur. 65 Kindern soll die Kita Platz bieten mit der Option, auf 75 Plätze zu erhöhen, denn aktuell „ist die Nachfrage höher als unser Angebot“, erzählt Marco Jost.

Dutzende Säulen sollen für tragfähigen Boden sorgen

Lange haben alle Beteiligten darauf hingefiebert, nun kann es endlich in die Umsetzung gehen – zumindest mit den notwendigen Vorbereitungen. Denn bevor es mit dem später sichtbaren Hochbau losgehen kann, muss der Baugrund verbessert werden. Denn „so, wie wir ihn hier vorfinden, ist er nicht ausreichend tragfähig“, erläutert die Architektin Carina Meier vom Architekturbüro Meier Missbichler in Koblenz. Etwa 240 rund fünf bis sechs Meter lange Betonsäulen mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern müssen auf der Fläche versenkt werden. Und bevor das gemacht werden kann, muss das Gelände auf Kampfmittel wie beispielsweise Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sondiert werden – daher rühren auch die vielen Maulwurfshügel.

i Meterlange Löcher werden in die Erde gebohrt, auf der die neue Kita Zwergenhaus gebaut werden soll. Bevor es losgehen kann, muss überprüft werden, dass sich keine Blindgänger oder Ähnliches auf dem Gelände befinden. Mira Zwick

Die Kampfmittelsondierung ist inzwischen abgeschlossen – ohne kritische Funde, wie Carina Meier mitteilt. Nun wird der Baugrund ausgehoben und im Laufe des Augusts die sogenannten Rüttelstoffsäulen eingebracht – dafür liegt eine Teilbaugenehmigung vor. Theoretisch könnte unmittelbar im Anschluss daran die Bodenplatte gegossen werden, doch für den Hochbau liegt bislang keine Baugenehmigung seitens der Kreisverwaltung vor. Diese ist jedoch Voraussetzung, die Arbeiten für den Hochbau überhaupt auszuschreiben.

Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost freut sich, dass die Arbeiten nun endlich starten. Die Kosten für den Kindergartenneubau belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro, der Eigenanteil beträgt unter Berücksichtigung aller Fördermittel 1,4 Millionen Euro. „Noch nie haben wir so viel investiert. Aber es gehört zu den ureigensten Aufgaben einer Kommune, Kitaplätze vorzuhalten, und dieser Pflicht kommen wir gerne nach“, sagte Jost. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele Mosaiksteine zusammengesetzt, um das Projekt nun gut umzusetzen.“ Jost dankte allen Beteiligten – den Architekten, dem Träger, den Zweckverbandsmitgliedern und der Verbandsgemeinde- sowie der Kreisverwaltung – für die gute Zusammenarbeit. „Und nun hoffen wir, dass wir auch bald die Baugenehmigung für den Hochbau bekommen“, sagte er mit Blick auf Marcel Willig, der als Kreisbeigeordneter Landrat Jörg Denninghoff vertrat.

Auch Willig war voll des Lobes: „Die Zusammenarbeit mit dem Kita-Zweckverband und der Kreisverwaltung läuft sehr transparent und schnell. Ein Termin, wann die Baugenehmigung erteilt wird, ist jedoch noch offen. Alle Signale aus dem Kreishaus sind aber positiv“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung.