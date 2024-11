Arbeiten an einem Biotop bei Singhofen - Areal wurde größtenteils umgestaltet Arbeiten bei Singhofen: Kiesgrube wird zum Paradies für Kröte und Libelle 18.10.2024, 17:00 Uhr

i Auf der früheren Kiesgrube in der Nähe der Mülldeponie bei Singhofen sind viele kleine Bäume und Sträucher entfernt worden. Entstanden ist mehr Platz für Teiche und Tümpel, die einen idealen Lebensraum für Amphibien bieten. Andreas Galonska. Andreas Galonska

Singhofen. In der Nähe von Singhofen ist in den vergangenen Tagen sehr viel bewegt worden. Aus einer verwilderten Fläche wurde mit dem Einsatz von Maschinen und Muskelkraft eine neue Landschaft geformt, in der sich Amphibien künftig richtig wohlfühlen können.

Gegenüber der Mülldeponie befindet sich ein Parkplatz an der Bundesstraße 260. Direkt dahinter ist die Fläche bearbeitet worden, die in früheren Zeiten eine Kiesgrube war und auf der in den 1970er-Jahren Stockcar-Rennen veranstaltet wurden. Danach wurde das Areal mit rund 1,5 Hektar Größe verlassen und verwilderte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen