Darauf haben nicht nur die Ortsgemeinden Kestert und Osterspai lange gewartet: Jetzt haben die Arbeiten zum Projekt „Ortsdurchfahrt und Radwege“ an der B42 begonnen. Wir waren beim ersten Spatenstich dabei.
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Lange Vorgeschichte, wichtige Investition in Infrastruktur und Zukunft, große Freude über den Baubeginn – einige Stichworte fielen immer wieder, als die Akteure des Spatenstichs für das Sanierungs- beziehungsweise Neubauprojekt „Ortsdurchfahrt und Radwege in Kestert und Osterspai“ jüngst ihre Grußworte hielten.