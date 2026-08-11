Invest von 22,3 Millionen Euro Arbeiten an B42 zwischen Kestert und Osterspai beginnen Ulrike Bletzer 11.08.2026, 12:00 Uhr

i Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Diez, begrüßte die Teilnehmer des Spatenstichs am Rande der B 42 in Osterspai. Bletzer Ulrike

Darauf haben nicht nur die Ortsgemeinden Kestert und Osterspai lange gewartet: Jetzt haben die Arbeiten zum Projekt „Ortsdurchfahrt und Radwege“ an der B42 begonnen. Wir waren beim ersten Spatenstich dabei.

Lange Vorgeschichte, wichtige Investition in Infrastruktur und Zukunft, große Freude über den Baubeginn – einige Stichworte fielen immer wieder, als die Akteure des Spatenstichs für das Sanierungs- beziehungsweise Neubauprojekt „Ortsdurchfahrt und Radwege in Kestert und Osterspai“ jüngst ihre Grußworte hielten.







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