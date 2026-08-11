Invest von 22,3 Millionen Euro
Arbeiten an B42 zwischen Kestert und Osterspai beginnen
Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Diez, begrüßte die Teilnehmer des Spatenstichs am Rande der B 42 in Osterspa
Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Diez, begrüßte die Teilnehmer des Spatenstichs am Rande der B 42 in Osterspai.
Bletzer Ulrike

Darauf haben nicht nur die Ortsgemeinden Kestert und Osterspai lange gewartet: Jetzt haben die Arbeiten zum Projekt „Ortsdurchfahrt und Radwege“ an der B42 begonnen. Wir waren beim ersten Spatenstich dabei.

Lesezeit 1 Minute
Lange Vorgeschichte, wichtige Investition in Infrastruktur und Zukunft, große Freude über den Baubeginn – einige Stichworte fielen immer wieder, als die Akteure des Spatenstichs für das Sanierungs- beziehungsweise Neubauprojekt „Ortsdurchfahrt und Radwege in Kestert und Osterspai“ jüngst ihre Grußworte hielten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren