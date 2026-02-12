ABC der Zahlen aus Bad Ems
Arbeit, Bau, Bevölkerung – Aufgaben des Statistischen Landesamts
Tausende Daten werden im Statistischen Landesamt ermittelt und ausgewertet. Dabei geht es unter anderem um den Außenhandel und um die Bautätigkeit in Rheinland-Pfalz.
Andreas Galonska

Ob Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftszahlen oder Wahlanalysen: Die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts (Stala) sammeln, analysieren und veröffentlichen Daten zu fast allen Lebensbereichen. Das ABC des Stala zeigt, wie vielfältig die Aufgaben der Behörde sind – und warum ihre Arbeit für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar ist.

Lesezeit 2 Minuten
Das Statistische Landesamt, das ist für die Zahlen an Wahltagen da. Aber womit beschäftigt sich die Behörde in Bad Ems sonst noch? Wir schlugen im A bis Z des Stala zunächst bei den Buchstaben A und B nach. A: Zum Thema Arbeit liefert das Stala Daten zu Beschäftigungslage und zum Arbeitsmarkt.

