Ob Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftszahlen oder Wahlanalysen: Die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts (Stala) sammeln, analysieren und veröffentlichen Daten zu fast allen Lebensbereichen. Das ABC des Stala zeigt, wie vielfältig die Aufgaben der Behörde sind – und warum ihre Arbeit für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar ist.
Das Statistische Landesamt, das ist für die Zahlen an Wahltagen da. Aber womit beschäftigt sich die Behörde in Bad Ems sonst noch? Wir schlugen im A bis Z des Stala zunächst bei den Buchstaben A und B nach.
A: Zum Thema Arbeit liefert das Stala Daten zu Beschäftigungslage und zum Arbeitsmarkt.