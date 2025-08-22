Wirtschaftsbetrieben sollen keine Steine in den Weg gelegt werden, aber wenn sich ein Vorhaben nicht mit der Umgebung verträgt, dann sieht das anders aus. In Bau- und Hauptausschuss der Stadt Bad Ems kamen Bedenken zu einer Garagenumnutzung auf.

Mit einem Antrag auf veränderte Nutzung einer Garage für „gelegentliche Schreinerarbeiten“ stand ein recht unverdächtiger Punkt auf der Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems. Er sorgte allerdings doch für eine Diskussion, da Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) dazu Bedanken äußerte und die Hintergründe erläuterte.

„Hier droht uns echter Sprengstoff, denn bei dem Betrieb handelt es sich um eine Schreinerei, die hauptsächlich eine Kreissäge im Einsatz hat“, warnte Krügel die Ausschussmitglieder. Lärm und Staub gehören in eine richtige Werkstatt und nicht in eine umfunktionierte Garage, so der Stadtchef. Er zeigte sich wenig erfreut darüber, dass der Betrieb schon jetzt die Garage nach seinen Wünschen nutzt und nun nachträglich eine Genehmigung dafür einholen will. „Wir wollen hier keinem Handwerker einen Stein in den Weg legen, aber in diesem Fall sollten wir das Einvernehmen versagen“, schlug Oliver Krügel zu der „Genehmigung durch die Hintertür“ vor.

„Wir sind sehr für das Handwerk, aber dort handelt es sich um ein Wohngebiet.“

Inge Beisel, SPD

Peter Meuer (SPD) hielt dagegen, da er den Betrieb kennt. „Die Säge ist gar nicht so laut“, erklärte er. Anderes sah Bodo Wieseler (FDP) die Sache. „Ich habe mit Leuten aus der Nachbarschaft gesprochen, für die die Säge unfassbar laut war“, betonte er. Ein Firmenwagen parke wegen der Umnutzung der Garage nun an anderer Stelle. Außerdem habe der Betreiber der Firma nun wohl wegen des Lärms eine Anzeige angedroht bekommen und sich daher für den Antrag auf Umnutzung entschieden. Manfred Brückmann (CDU) tat sich mit einer Entscheidung schwer. Er musste aber festhalten, dass die Lärmbelastung an Arbeitstagen viel länger als erlaubt läuft, was nicht geht. „Man kann keine normale Werkstatt in einer Garage unterbringen“, unterstrich auch Rüdiger Glodek (Bündnis 90/Grüne).

„Wir sind sehr für das Handwerk, aber dort handelt es sich um ein Wohngebiet“, machte Inge Beisel, Fraktionsvorsitzende der SPD, deutlich. Auch Ulrich Schneider (SPD) bezeichnete die Werkstatt als störend. Oliver Krügel und mehrere Ausschussmitglieder regten an, dass das Gespräch mit dem Betreiber der Firma gesucht werden soll. Dem Antrag auf Umnutzung der Garage wurde allerdings das Einvernehmen bei einer Gegenstimme mehrheitlich versagt.

Geteilte Bebauung bringt weniger Stellplätze für Autos

Zustimmung gab es für einen Neubau im Steinbichlerweg. Oliver Krügel machte darauf aufmerksam, dass inzwischen alle geforderten Stellplätze nachgewiesen werden konnten. Der Stadtbürgermeister erinnerte daran, dass im Steinbichlerweg zunächst ein größeres Bauvorhaben geplant war, gegen das sich der Bauausschuss damals aber ausgesprochen hatte. Nun werden auf der Fläche zwei Grundstücke separat bebaut, die zusammen weniger Parkplätze haben als das ursprüngliche größere Bauprojekt. „Man muss manchmal etwas weiter denken“, merkte Krügel kritisch zur vorherigen Ablehnung des größeren Bauvorhabens an.

Kritisch betrachtet wurde in der Sitzung des Doppelausschusses das Vorhaben, aus einer Wohnung in der Schulstraße eine Ferienwohnung zu machen. Wiederholt kam die Frage auf, wie viele Ferienwohnungen in Bad Ems insgesamt angeboten werden, da befürchtet wird, dass sie langsam zu zahlreich werden könnten. Deren Zahl soll von der VG-Verwaltung noch ermittelt werden, der aktuelle Antrag wurde aber angenommen. Abgelehnt wurde hingegen, dass in der Römerstraße ein bestehendes Wohn- und Geschäftshaus erweitert werden soll. Gründe dafür waren die besonderen Anforderungen an Bauten in der Pufferzone des Unesco-Weltkulturerbes und dass bei dem Umbau die vorgegebene Zahl der Geschosse übertroffen würde. Grünes Licht wurde dem Antrag auf Bau eines Heizcontainers (Pelletheizung) in der Ostpreußenstraße erteilt. Die Anlage soll 9 Meter lang, etwa 3 Meter breit und 3 Meter hoch gebaut werden.