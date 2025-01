Chorkonzert in Holzappel Anspruchsvolle Solo-, Chor- und Instrumentalmusik 02.01.2025, 19:00 Uhr

i Erstmals musizierte der Frauen- und Projektchor Langenscheid unter der Leitung von Frank Sittel in der evangelischen Johanneskirche in Holzappel. Uwe Trapp

Ein gelungenes festliches Konzert erlebten jüngst Besucher der Johanneskirche in Holzappel. Dort begeisterte unter anderem der Frauen- und Projektchor Langenschied mit seiner Interpretation altmeisterlicher und zeitgenössischer Vokalmusik.

Anspruchsvolle Solo-, Chor- und Instrumentalmusik sowie Literatur zur weihnachtlichen Zeit waren kürzlich in schönster Weise bei einem Chorkonzert in der evangelischen Johanneskirche in Holzappel zu hören. Das berichtet der Chorleiter des Frauen- und Projektchors Langenscheid, Frank Sittel.

