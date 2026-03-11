Diezer Bürgermeisterin sauer
Annette Wick fordert Klarheit für Kaiser Backformen
Eine erste Kündigungswelle war bereits 2014 erfolgt. Nun der Produktionsstopp.
Johannes Koenig

Hängepartie nach dem Produktions-Stopp: Während über eine mögliche WMF-Fertigung spekuliert wird, drängt die Diezer Bürgermeisterin auf Fakten für die Belegschaft. Der Mutterkonzern lässt die Zukunft der Traditionsmarke weiterhin im Dunkeln.

Die französische Groupe SEB hat kürzlich beschlossen, die Produktion von Kaiser Backformen am Standort Diez einzustellen. Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung keine Angaben darüber machen, wie viele Arbeitnehmer derzeit am Standort beschäftigt sind und wie vielen von ihnen eine Entlassung droht.

