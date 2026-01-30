Direktkandidatin Wahlkreis 7 Annemarie Imgrund vereint Nachhaltigkeit und Soziales Marta Fröhlich 30.01.2026, 18:00 Uhr

i Annemarie Imgrund hat in Nassau ein neues Zuhause gefunden. Marta Fröhlich

Nachhaltiges Leben muss für alle Menschen möglich sein. Davon ist Annemarie Imgrund überzeugt und will sich genau dafür in Zukunft im Landtag einsetzen. Wir haben mit ihr über persönlichen Einsatz, das Ehrenamt und ihre Ziele gesprochen.

„Im Privaten hatte ich das Gefühl, schon alles zu machen, was möglich ist. In der Politik sehe ich noch weitere Möglichkeiten, etwas zu bewegen“, sagt Annemarie Imgrund auf die Frage, warum sie als Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau antritt.







Artikel teilen

Artikel teilen