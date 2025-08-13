Anne Petschuch aus Bad Schwalbach stellt derzeit ihre Bilder im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Katzenelnbogen aus. Ihre Werke zeichnen sich durch weiche Pinselstriche und eine realistische Motivwiedergabe aus.

Seit frühester Jugend beschäftigt sich Anne Petschuch aus Bad Schwalbach mit Zeichnen und Malerei, seit 2002 intensiver und kontinuierlich durch Unterricht an Kunstakademien und bei anerkannten Malern und Künstlern. Nun stellt sie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Katzenelnbogen aus.

Stillleben und Natur als Lieblingsmotive

Ihr Spektrum erstreckt sich von der fotorealistischen Wiedergabe bis zur impressionistischen Malerei. Wichtig ist ihr, die alltäglichen Dinge der Umgebung und die kleinen, oft übersehenen Schönheiten der Natur hervorzuheben. „Kunst ist kein Luxus – Kunst ist Notwendigkeit“, sagt sie. Sie malt bevorzugt in Öl, sie findet es geschmeidiger als Acryl und es lasse sich vielfältiger verändern. Petschuch findet ihre Motive in der Natur, liebt die Darstellung von Blumen, Menschen oder auch Stillleben mit Obst und erweist sich überaus versiert in der Darstellung von Wasser in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Das kann die rauschende Brandung sein, ein still im Wellengekräusel dümpelndes Boot oder das verblüffend präzise festgehaltene Blumenwasser in einer gläsernen Vase. Amaryllis, Pfingstrose, Sonnenhut, Sonnenblume oder gleich eine ganze Wiese mit Sommerblumen sind ebenfalls Lieblingsmotive.

Es wird ihr attestiert, dass kennzeichnend für ihre Malerei die realistische Wiedergabe der Motive und ihr weicher Pinselstrich sind. Jedes Gemälde der Künstlerin drückt eine eigene Stimmung und Atmosphäre aus. „Wenn ein Betrachter in eines meiner Bilder eintaucht oder spontan davor stehen bleibt, weil ihn das Motiv anspricht, dann habe ich mein Ziel erreicht“, so die Künstlerin.

Vermittlung über Vorsitzende der Einricher Palette

Anne Petschuch ist Mitglied der Kulturvereinigung Heidenrod, kennt daher auch Anneliese Greuling, Vorsitzende der Einricher Palette, die ihr die Ausstellung vermittelte. Seit 20 Jahren präsentiert sie ihre Bilder in Einzel- oder Gemeinschaftsausstellungen. Die Ausstellung im MVZ ist drei Monate lang zu sehen.

Mehr Infos über die Künstlerin finden Interessierte auf der Internetseite www.arte-pittura.de