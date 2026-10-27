Neue Bestattungsformen Anne findet ihre letzte Ruhe unterm eigenen Kirschbaum Marta Fröhlich 27.10.2026, 19:00 Uhr

i Auf einer Obstwiese findet die Asche von Anne ihren letzten Platz. Marta Fröhlich

Annes letzter Wunsch war, unterm eigenen Kirschbaum begraben zu werden. Möglich macht das das neue Bestattungsgesetz. Für die Angehörigen ein sehr persönlicher Weg, die Verstorbene in Erinnerung zu behalten.

Feiner Regen nieselt an diesem kühlen Oktobertag auf die gelb-orangen Blätter des Kirschbaums, die Zweige schaukeln im Wind. Der Baum wurzelt tief am Rande einer großen Wiese und wird in wenigen Minuten auf lange Zeit seine Krone über das Grab eines verstorbenen Menschen halten.







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