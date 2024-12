Langwierige Ermittlungen Anklage wegen Untreue und Betrug Stefan Dickmann 04.12.2024, 10:00 Uhr

i Der Waldorfkindergarten „Zipfelmütze“ soll Schauplatz einer Straftat gewesen sein; hier sollen schon vor einigen Jahren Gelder veruntreut worden sein. Deshalb ist es nun zu einer Anklage gekommen. Stefan Dickmann

Ein Ehepaar soll einen Schaden in Höhe von rund 165.000 Euro verursacht haben, nun wurde Anklage erhoben. Die Stadt lässt eine Entschädigung aushandeln.

Nach dreijährigen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Limburg Anklage wegen Untreue und Betrug gegen ein Ehepaar aus dem Landkreis Limburg-Weilburg erhoben. Den beiden wird vorgeworfen, in einem Kindergarten in Limburg mit gefälschten Rechnungen einen Schaden in Höhe von rund 165.

