„Wenn der Vater mit dem Sohne ...“: Diesen Hinweis auf einen berühmten Heinz-Rühmann-Film mochte sich Richter Ludger Griesar nicht verkneifen, als er das jüngste Urteil mündlich begründete. „Leider kommt dabei bei Ihnen nicht immer etwas Gutes heraus.“ Der Leiter des Lahnsteiner Amtsgerichtes verurteilte einen jungen Mann aus Lahnstein wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen zu einem Jahr und zwei Monaten Haft. Der Vater des Angeklagten, wohnhaft in Koblenz, unterstützte diesen bei der Tat, auch er wurde verurteilt: Der 46-Jährige bekam ein Jahr Haft. Beide Strafen ergingen ohne Bewährung.

Im Vorjahr waren beide in St. Goar verurteilt worden

Bereits im Vorjahr waren Vater und Sohn vom Amtsgericht St. Goar zu einer Bewährungsstrafe wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Auch davor gab es bei beiden diverse Verurteilungen, von Fahren ohne Führerschein über Hausfriedensbruch, Diebstahl, versuchter Nötigung, Falschaussage bis hin zu Körperverletzungen. Nun die erneute Anklage wegen der Attacke mit Pfefferspray in einer Lahnsteiner Altstadtkneipe aus dem Februar.

„Für die Staatsanwaltschaft bestehen daher starke Zweifel, ob beide ihre Strafen ernst nehmen“, erklärte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Lahnsteiner Amtsgericht. Die Sozialprognosen seien nicht positiv, Bewährungsstrafen daher das falsche Signal, argumentierte die Staatsanwältin und hielt ein Jahr und acht Monate Haft bei dem Sohn für angemessen, beim Vater von einem Jahr und vier Monaten. Für die Behauptung des Opfers, der ältere Angreifer habe bei der Attacke ein Messer in der Hand gehalten, konnte die Staatsanwältin keinen Beleg liefern.

Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt

Von einem solchen Messer ist auch auf der Videoaufnahme des Vorfalls in der Oberlahnsteiner Altstadtkneipe „Inkognito“ aus dem Februar nichts zu sehen, diese wurde im Amtsgericht gezeigt. Auf der Aufnahme ist das Opfer zu sehen, das gemeinsam mit einigen Bekannten in der Kneipe sitzt, als der 24-jährige Angeklagte rein stürmt und ihn mit Pfefferspray besprüht. Anschließend schlägt der Täter auf den Mann ein, hat ihn dabei auch kurzzeitig im „Schwitzkasten“. Der Vater hält derweil die anderen Kneipengäste vom Eingreifen ins Geschehen ab. Kurz darauf ist der Angriff beendet, die Angreifer verschwinden aus dem Bild der Videokamera.

Täter berichten von jahrelangen Anfeindungen durch das Opfer

Vater und Sohn gestanden die Tat vor Gericht ein, Leugnen war angesichts des Videomaterials ohnehin aussichtslos. „Die bereue die Tat zutiefst, es hatte sich einiges angestaut“, erklärte der angeklagte Sohn vor Gericht. Er berichtete von Anfeindungen durch das spätere Opfer, die bereits zwei Jahre andauerten, auch Bedrohungen samt Sturmmaske und Messer habe es gegeben. Zwei Wochen vor dem Vorfall habe er diesen angesprochen („Lass meine Familie in Ruhe“), daraufhin sei er erneut beleidigt worden. Und am Nachmittag der Tatnacht traf man sich an einer Eisdiele, wieder folgten laut dem Angeklagten Drohungen. Am Abend habe er dann die Nerven verloren.

Richter: Es war „gebremste Gewalt“

Die aus dem Angriff resultierenden Verletzungen blieben im Rahmen: Drei Geschädigte erlitten durch Pfefferspray gerötete Augen, klagten außerdem über Schmerzen. Der Mann, der das eigentliche Ziel des Angriffs war, bekam mehrere Tage schlecht Luft, klagte zudem über Hustenanfälle. Mittlerweile sitzt auch er in Haft, weil er den jetzigen Angeklagten versucht hatte, anzufahren. Auch diese Verurteilung war durch das Amtsgericht Lahnstein und Richter Griesar erfolgt.

Nach einer Sitzungsunterbrechung folgte dessen Urteil: Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen bekam der Sohn ein Jahr und zwei Monate, der Vater ein Jahr Haft – beides ohne Bewährung. Um diese auszusprechen, so erklärte es der Richter, brauche es neben einer günstigen Sozialprognose „besondere Gründe“, Letztere könne er nicht erkennen. Die beiden Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt, bis das Urteil rechtmäßig ist. Außerdem wurden Meldeauflagen erteilt. Griesar berücksichtigte die Geständnisse („Die bei dem Video aber auch nicht verwunderlich sind“), die bisherige Untersuchungshaft und eher geringen Verletzungsfolgen bei den Opfern. „Auch hat es sich bei dem Angriff eher um gebremste Gewalt gehandelt“, so der Richter. „Das war eher eine Abreibung – aber auch das darf man nicht.“

i Hier spielte sich der Angriff mit Pfefferspray im Februar ab: die Kneipe "Inkognito". Tobias Lui

Die Täter seien in der Region fest verwurzelt, eine Fluchtgefahr ergebe sich schon aus der eher geringen Reststrafe nicht, so Griesar. Der appellierte insbesondere an den jüngeren Angeklagten mit Blick auf dessen stattliche Zahl an Vorstrafen (zwölf Einträge im Bundeszentralregister), seine Nerven besser in den Griff zu bekommen. „Ihre Zündschnur ist zu kurz“, so Griesar. „Ich rate Ihnen dringend, hieran zu arbeiten.“