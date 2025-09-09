30 Schläge, 50 Tritte: Das blüht jemandem, der sich mit Jugendbanden in Limburg anlegt, könnte man meinen, wenn man den aktuellen Prozess am Amtsgericht betrachtet. Denn die Jugendlichen bleiben nicht allein, sie kommen wieder – mit Verwandten.

In einem Fall von offenkundiger Selbstjustiz, die eine Gruppe von Albanern vor gut zwei Jahren an einem 30-jährigen Bewohner der Limburger Altstadt verübte, hat das Amtsgericht Limburg ein deutliches Urteil gefällt. Richterin Michele Krämer sprach einen 41-jährigen Straßenbauunternehmer aus der Region der gefährlichen Körperverletzung für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die sie für drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Außerdem muss der Mann eine Geldauflage von 3000 Euro an die Tropenwaldstiftung zahlen. „Selbstjustiz wird nicht toleriert“, sagte Krämer in ihrer Urteilsbegründung.

Vorausgegangen war eine Aktion einer Jugendbande

Hintergrund der Tat war, dass vor gut zwei Jahren eine Bande Jugendlicher die Limburger Altstadt unsicher machte, indem sie „Klingelmännchen“ spielte, Passanten anpöbelte und immer wieder auch mit Gegenständen warf. Am 14. Juni 2023 platzte einem damals 30-jährigen Mann der Kragen. Er bekam einen der Jugendlichen, den 14-jährigen Sohn des Angeklagten, auf dem Bischofsplatz zu fassen, um ihn zur Rede zu stellen. Er „fixierte“ den Jungen auf dem Boden und wollte die Sache „klären“ – friedlich, wie er vor Gericht versicherte. Verbale Unterstützung erhielt er von seinem Vermieter.

Der Junge rief daraufhin seine Verwandten zu Hilfe – offenbar in der Absicht, dass diese dem 30-Jährigen „eine Abreibung verpassen“ sollten, wie Richterin Krämer formulierte. Weil zwischenzeitlich eine Streife der Limburger Polizei erschienen war, ließ der „Clan“ von seinem Vorhaben ab. Aber nur, um die Angelegenheit zu verschieben, wie sich eine Woche später zeigte. Der Angeklagte behauptete, sein Sohn sei von dem Altstadtbewohner geschlagen und verletzt worden.

Angeklagter ohrfeigte sein Opfer

Am 21. Juni eskalierte der Streit. Als der 30-Jährige am Abend nach Haus kam, warteten schon zwei Jugendliche auf ihn, die kurz darauf ihre Verwandten herbeiriefen. In dem folgenden Streit ohrfeigte der Angeklagte den 30-Jährigen mehrfach, woraufhin dieser zu Boden ging. Das Opfer berichtete von 20 bis 30 Schlägen und bis zu 50 Tritten, die er am Boden liegend erhalten habe. Seiner im Kampfsport erlernten Schutzhaltung sei es zu verdanken, dass er nahezu unverletzt blieb. Der Sohn des Angeklagten habe ihn allerdings mit Pfefferspray besprüht, sodass er Augenreizungen davontrug.

Der Angeklagte räumte die Backpfeifen gegen den inzwischen 32-Jährigen ein, bestritt aber die Schläge und Tritte. Zu Boden sei der 30-Jährige nur deshalb gegangen, weil er gestolpert sei. Der 41-Jährige behauptete weiter, dass er seinen Sohn von der Verwendung von Pfefferspray habe abhalten wollen; er selbst habe Reizgas ins Gesicht bekommen.

Das Motiv für die Tat sah Richterin Krämer in dem Vorfall eine Woche davor. Diese Einschätzung stützte ein 27-jähriger Polizist, der zusammen mit Kollegen die streitenden Parteien voneinander getrennt hatte. Der Zeuge berichtete von einer äußerst aggressiven Stimmung, die schon zu diesem Zeitpunkt beinahe in Handgreiflichkeiten gemündet hätte. Die beiden Altstadtbewohner hätten einer Gruppe von acht Männern gegenübergestanden, die das Verhalten der Jugendlichen offensichtlich weder infrage stellten noch an einer Aufklärung des Sachverhalts überhaupt interessiert gewesen seien.

Männer wollten sich von Polizistin nichts sagen lassen

Eine Polizeibeamtin habe sich anhören müssen, dass sich Männer von einer Frau nichts sagen ließen und sie still zu sein habe. Sein Eindruck, so der Zeuge: „Die ganze Sache wurde von der Verwandtschaft aufgebauscht.“ Von vermeintlichen Verletzungen des Jungen sei nichts zu sehen gewesen; das Angebot, einen Rettungswagen zu rufen, hätten die Albaner abgelehnt. Und immer wieder sei aus der Gruppe erklärt worden, man brauche keine Polizei, weil man die Sache „selber klären“ werde. „Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es für sie nichts zu klären gibt, weil dies Sache der Polizei ist und Selbstjustiz nicht möglich ist“, so der Polizeibeamte. Es habe mehrerer Anläufe bedurft, bevor die Gruppe bereit gewesen sei, den Bischofsplatz zu verlassen.

In ihrem Urteil berücksichtigte Richterin Krämer, dass der Angeklagte, der seit 2007 in Deutschland lebt, bisher eine „weiße Weste“ hatte. Auch sein teilweises Geständnis wertete sie als strafmildernd, ebenso, dass das Opfer unverletzt blieb.

Verteidiger Uwe Martin Licht hielt die Angaben des Opfers hingegen für nicht glaubhaft. 50 Tritte gegen den Körper müssten mindestens Hämatome hinterlassen, sagte er. „Er ist keine Schildkröte in einem Panzer.“ Staatsanwältin Yalgettekin sah es in ihrem Plädoyer anders: Der Angeklagte sei besonders rücksichtslos gewesen, was bei dem Opfer auch psychische Spuren hinterlassen habe.