Amtsgericht Diez Angeschossen, zusammengeschlagen, mit dem Tod bedroht? 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Wegen 10 Euro habe man ihm mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen. Der Bruder des vermeintlichen Täters habe ihn später mit dem Tode bedroht, erzählte ein Zeuge vor dem Diezer Amtsgericht. Oliver Killig/dpa. dpa

Wegen 10 Euro habe man ihm mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen, mit dem Tode bedroht und ihm schließlich Zähne eingeschlagen. Es ist eine Agonie, die ein Zeuge in Diez durchleiden muss, seitdem er sich mit den falschen Leuten angelegt hat.

Ein heute 18-jähriger Mann aus Diez hatte bei einem anderen Cannabis gekauft. Als es zu Unstimmigkeiten bezüglich des Preises kam, schoss ihm der Dealer wegen 10 Euro mit einer Gaspistole ins Gesicht, so erzählt es das Opfer. Nachdem er dies zur Anzeige gebracht hatte, habe der Bruder des Dealers ihm während eines Treffens auf dem Diezer Marktplatz gedroht, ihn umzubringen, falls er seine Anzeige nicht zurücknehme.







