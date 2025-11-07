Prozess am Amtsgericht Diez
Angeklagter wehrt sich mit lauten Schimpftiraden
Bei einem Prozess am Amtsgericht Diez wurde es plötzlich ziemlich laut.
Weil er ein bestehendes Kontaktverbot ignoriert hatte, musste sich ein 33-Jähriger nun vor dem Amtsgericht in Diez verantworten. Während der Verhandlung wurde es plötzlich jedoch sehr laut im Saal.

Ungewöhnlich laut wurde es kürzlich in einem Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez. Verhandelt wurde gegen einen 33-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez, dem ein sogenanntes „Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz“ vorgeworfen wurde. Konkret warf die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, trotz eines bestehenden Kontaktverbotes per Online-Chat Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgenommen zu haben.

