Geldstrafe von 7500 Euro Angeklagter überzeugt Staatsanwaltschaft und Richter Mariam Nasiripour 17.10.2025, 11:30 Uhr

i Bei einem Prozess am Amtsgericht Diez ist ein 36-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez mit einem blauen Auge davongekommen. Arne Dedert/dpa

Mit einer Geldstrafe ist der Geschäftsführer eines Tuning-Betriebs davon gekommen, der wegen Fälschens von technischen Berichten und Gutachten für Ersatzteile in Diez vor Gericht stand.

Mit einem blauen Auge ist ein 36-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez davongekommen. Das Verfahren gegen ihn vor dem Amtsgericht Diez wurde eingestellt und er zu einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro verdonnert. Die Staatsanwaltschaft hatte den jungen Mann, der Geschäftsführer eines Tuning-Betriebs ist, wegen Fälschens von technischen Berichten und Gutachten für Ersatzteile, die er in getunten Autos eingebaut hatte, angeklagt.







