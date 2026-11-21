Während einer Verfolgungsjagd schoss ein Mann auf ein anderes Fahrzeug und wurde wegen versuchten Totschlags verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Nun fiel ein neues Urteil: Nötigung. Versuchter Totschlag ist vom Tisch. Warum?
Lesezeit 4 Minuten
Straffrei, obwohl man während einer wilden Verfolgungsjagd auf ein anderes Auto geschossen hat. Möglich macht es der Paragraf 24, der jüngst vor dem Landgericht Koblenz zum Zug kam. Im Mai 2025 verfolgten zwei Männer einen dritten durch Diez, um ihm eine Abreibung zu verpassen.