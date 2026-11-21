Nach Schüssen in Diez Angeklagte kommen (beinahe) straffrei davon Marta Fröhlich 21.11.2026, 06:00 Uhr

i Zum zweiten mal wurde der Fall einer Verfolgungsjagd mit Schüssen in Diez am Landgericht in Koblenz aufgerollt. Marvin Conradi

Während einer Verfolgungsjagd schoss ein Mann auf ein anderes Fahrzeug und wurde wegen versuchten Totschlags verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Nun fiel ein neues Urteil: Nötigung. Versuchter Totschlag ist vom Tisch. Warum?

Straffrei, obwohl man während einer wilden Verfolgungsjagd auf ein anderes Auto geschossen hat. Möglich macht es der Paragraf 24, der jüngst vor dem Landgericht Koblenz zum Zug kam. Im Mai 2025 verfolgten zwei Männer einen dritten durch Diez, um ihm eine Abreibung zu verpassen.







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