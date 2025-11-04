Prozess am Amtsgericht Diez Angeklagte begeht Geldwäsche in mehr als 15 Fällen Thorsten Kunz 04.11.2025, 12:00 Uhr

i Eine 65-Jährige aus der Verbandsgemeinde Diez hat sich der "leichtfertigen" Geldwäsche schuldig gemacht - und das in mehr als 15 Fällen. Arne Dedert/dpa

Nicht einmal, nicht zweimal, sondern insgesamt fünfzehn Mal hat eine 65-Jährige aus der VG Diez sich der Geldwäsche strafbar gemacht. Dafür stand sie nun erneut vor dem Amtsgericht in Diez.

Bereits vor einem Jahr war eine heute 65-Jährige aus der Verbandsgemeinde Diez vom Amtsgericht Diez wegen Geldwäsche (in einem Fall) zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nun stand sie wieder vor Gericht – für 15 weitere Fälle von Geldwäsche, die sie in demselben Zeitraum (Frühjahr/Sommer 2024) begangen haben sollte.







