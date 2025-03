Anerkennung auf ganz breiter Ebene

Die Veranstaltung war nicht nur eine Gelegenheit, sportliche Erfolge zu feiern, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Trainer, Vereinsvorstände und Unterstützer: Am Samstag fand in der Sporthalle am Freiendiezer Wirt die traditionelle Sportlerehrung der Stadt Diez statt. Herausragende Athletinnen und Athleten aus verschiedensten Sportarten wurden für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt. Nach einer kurzen Begrüßung von Bürgermeisterin Anette Wick, bei der sie die Bedeutung des Sports für das soziale Miteinander und die Entwicklung der Gemeinschaft hervorhob, wurden die Auszeichnungen an die Sportler verliehen, die auf regionaler, nationaler und sogar internationaler Ebene beeindruckende Erfolge erzielt haben.

Besonders hervorzuheben war die Ehrung von Nicole Hörl vom TSK Oranien (Meisterin über 5000 Meter Bahngehen bei der Süddeutschen Meisterschaft, Silber bei der Deutschen Meisterschaft über 10 Kilometer Gehen und Bronze bei 5 Kilometer Bahngehen). Zudem nahm sie an der Senioren-Weltmeisterschaft in Göteborg teil (7. und 11. Platz). Ebenso erwähnenswert ist der zwölfjährige Carlos Schröter, der bei der Europameisterschaft Honda Tallent Challenge Moto 3 die Bronzemedaille errang sowie der Sportschütze Torben Engel, der beim Wettbewerb 25 Meter Zentralfeuerpistole den Titel eines Deutschen Meisters erzielte.

Ausgezeichnet wurden zudem: die Frauenmannschaft des SV Diez-Freiendiez für den Titel bei den Futsal-Meisterschaften des Regionalverbandes Südwest. Vom ERC-Diez erreichten in unterschiedlichen Disziplinen bei den Landesmeisterschaften Daria Kostin, Emma Adamczyk, Sophia Arnold, Carla Kramb, Katrina Krosa, Karina Schneider, Joline Heinemann, Emma Kramb, Angelina Wilfer, Nelia Will, Alena Mikhailov, Carina Losacker, Ewa Yocheva, Marie Walter, Sarah Jalloul-Turki, Vivien Schmengler, Ella Ott, Klara Johänngten, Nastasia Garkavenko, Felicia Herzfeld Laura Schmitt, Fabienne Rücker und Jara Conrad jeweils Podestplätze.

Vom Diezer TSK Oranien wurden geehrt: Jakob Kellen (Süddeutscher Meister 3000 Meter, M15), Luisa Garaboa (Rheinland-Pfalz-Meisterin 800 Meter, W14), Sarah-Maria Althaus (Rheinland-Meisterin 1500 Meter Frauen), Lena Daum (Bronzetitel Rheinland-Meisterschaft Dreisprung, Frauen) Moritz Dittmar (Silber Rheinland-Meisterschaft Vierkampf, M 12). Bei den Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes erreichten in unterschiedlichen Pistolendisziplinen Torben Engel, Patrick Meyer, Pierre Michel, Thomas Rodenkirchen, Ingo Rutz und Wolfgang Thünemann (alle vom SV Diez-Freiendiez) allesamt mehrfache Landesmeister-Titel.

Die Ehrung umfasste eine Vielzahl von Sportarten, was die breite sportliche Landschaft in Diez widerspiegelt. Vom Fußball über Roll- und Eiskunstlauf bis hin zu Leichtathletik und Schützensport. Es zeigte sich, dass Diez nicht nur in einer Sportart spitze ist, sondern in vielen Bereichen talentierte Athleten hervorgebracht hat.