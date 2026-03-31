Wie startet man so als Neuling im Landtag? Unsere Reporterin trifft Andreas Birtel, Gewinner des Direktmandats im Wahklreis Koblenz/Lahnstein, in seinem Büro in Urbar, das er in Zukunft deutlich seltener sehen wird. Was Birtel jetzt vorhat.
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Für Andreas Birtel bricht eine neue Zeit an. Als Direktkandidat in den Landtag gewählt, tritt er einen neuen Job an. „Elf neue Köpfe sitzen dann in der CDU-Landtagsfraktion, ich bin einer davon“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit seinem Wahlsieg am 23.