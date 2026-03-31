Nach der Landtagswahl 2026 Andreas Birtel aus Lahnstein: Auf dem Sprung nach Mainz Marta Fröhlich 31.03.2026, 16:00 Uhr

i Die grüne Tür zum Hof seines Büros wird Andreas Birtel in den kommenden fünf Jahren deutlich seltener öffnen und schließen. Aber er freut sich drauf. Marta Fröhlich

Wie startet man so als Neuling im Landtag? Unsere Reporterin trifft Andreas Birtel, Gewinner des Direktmandats im Wahklreis Koblenz/Lahnstein, in seinem Büro in Urbar, das er in Zukunft deutlich seltener sehen wird. Was Birtel jetzt vorhat.

Für Andreas Birtel bricht eine neue Zeit an. Als Direktkandidat in den Landtag gewählt, tritt er einen neuen Job an. „Elf neue Köpfe sitzen dann in der CDU-Landtagsfraktion, ich bin einer davon“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit seinem Wahlsieg am 23.







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