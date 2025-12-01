Hiobsbotschaft für Miehlen André Stötzer tritt als Bürgermeister zurück Marta Fröhlich 01.12.2025, 06:00 Uhr

i André Stötzer ist seit 2019 Bürgermeister von Miehlen. Nun zwingen ihn berufliche Herausforderungen zum Rücktritt. Tamara Gemmerich

Von einer ehrlichen Entscheidung spricht André Stötzer, warum er von seinem Amt als Bürgermeister von Miehlen im Mai zurücktreten will. Das sind die Gründe.

Hiobsbotschaft für Miehlen: Ortsbürgermeister André Stötzer hat seinen baldigen Rücktritt bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung lässt Stötzer, der seit Mai 2019 im Amt ist, wissen, dass er sein Amt zum Mai 2026 niederlegen wird. Hintergrund dieser Entscheidung sei eine umfassende persönliche und berufliche Neuorientierung, die es ihm zunehmend erschwert, den eigenen Ansprüchen an das Bürgermeisteramt gerecht zu werden.







