Neu- und Umbau begrüßt An Rewe-Umbau in Bad Ems wird festgehalten Andreas Galonska 20.11.2026, 20:00 Uhr

i Der Rewe-Markt auf der Wipsch in Bad Ems steht vor einem großen Umbau, der weiter verfolgt wird. Das bekräftigt Stadtbürgermeister Oliver Krügel, der außerdem den geplanten Neubau eines Wohnhauses in der Nähe begrüßt. Andreas Galonska

In Bad Ems soll auf der Wipsch ein neues Wohnhaus entstehen. Stadtchef Oliver Krügel steht hinter dem Vorhaben und begrüßt, dass eine Lücke geschlossen wird. Er bestätigt, dass nebenan trotz einer Verzögerung der Rewe-Markt umgebaut werden soll.

Für Aufsehen haben Pläne für einen Neubau auf der Wipsch in Bad Ems gesorgt, die die Fläche neben einer Arztpraxis betreffen. Dort soll ein vierstöckiges Gebäude entstehen, außerdem ist ein Durchgang für Passanten von der Viktoriaallee zur Wipsch vorgesehen.







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