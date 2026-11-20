In Bad Ems soll auf der Wipsch ein neues Wohnhaus entstehen. Stadtchef Oliver Krügel steht hinter dem Vorhaben und begrüßt, dass eine Lücke geschlossen wird. Er bestätigt, dass nebenan trotz einer Verzögerung der Rewe-Markt umgebaut werden soll.
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Für Aufsehen haben Pläne für einen Neubau auf der Wipsch in Bad Ems gesorgt, die die Fläche neben einer Arztpraxis betreffen. Dort soll ein vierstöckiges Gebäude entstehen, außerdem ist ein Durchgang für Passanten von der Viktoriaallee zur Wipsch vorgesehen.