An Kreismusikschule in Limburg geht eine Ära zu Ende

i Das Leitungsduo der Kreismusikschule Limburg, Peter Schreiber (links) und Andrea Heibel, wurde von Landrat Michael Köberle verabschiedet. Dieter Fluck

In der Kreismusikschule ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 35 Jahren wurde deren Leiter Peter Schreiber und nach 32 Jahren Mitarbeit Andrea Heibel verabschiedet, die zuletzt 22 Jahre die stellvertretende Leitung innehatte. Weit mehr als 100 Gäste hatten sich im Richard-Henkes-Saal der Pallottiner eingefunden, um mit ihrem Besuch dem Ehepaar Schreiber/Heibel für seinen außerordentlichen Einsatz zu danken. Schließlich waren beide neben ihren Leitungsfunktionen auch als Lehrkräfte tätig. Es war – wie könnte es anders sein – ein musikalisch geprägtes Dankeschön-Fest.

Der Vorsitzenden des Trägervereins, Gudrun Böcher, war es vorbehalten, die Leistung der beiden Persönlichkeiten als erste zu würdigen. Peter Schreiber sei der Anker und unermüdliche Motor gewesen, der die KMS zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region gemacht habe. Er habe seine Berufung gelebt, sich als Vorsitzender der Kulturvereinigung und als Präsidiumsmitglied im Landesmusikrat Hessen auch für eine Vernetzung eingesetzt. Schreiber habe ungezählte junge Musikerinnen und Musiker inspiriert und gemeinsam mit Andrea Heibel die Schule auf über 2000 Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt.

Sich für Inklusion in der Musikschularbeit eingesetzt

Andrea Heibel habe mit Herz und Verstand Generationen von Kindern in der musikalischen Früherziehung geprägt. Sie sei eine der Ersten in Deutschland gewesen, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Musikschularbeit eingesetzt und die KMS in diesem Bereich hessenweit in eine Spitzenstellung gebracht habe. Andrea Heibel habe Pionierarbeit geleistet und sei nicht von ungefähr die Inklusionsbeauftragte des Landesverbandes Hessen. Als Konzepte-Entwicklerin und Organisatorin habe sie Konflikte gelöst, sei die „Bettelprinzessin“ der KMS gewesen und habe mit Unterstützung ihrer beiden Hunde ein Händchen im Umgang mit Kindern bewiesen.

Landrat Michael Köberle bestätigte dem Leitungsduo: „Sie haben die Gesellschaft und den Landkreis in der Gestaltung und musikalischen Weiterentwicklung geprägt und die Jugend für die Zukunft gebildet. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit seien auch in schwierigen Zeiten Lösungen gefunden worden. Limburgs Bürgermeister Marius Hahn dankte dem scheidenden Führungsteam unter anderem für den Einsatz der Völkerverständigung in den Städtepartnerschaften und freute sich darüber, „dass wir die beiden weiter mit Musik in der Gesellschaft erleben werden“.

Der Mitbegründer und KMS-Ehrenvorsitzende Dieter Schmich blickte 51 Jahre zurück, als über 50 Beteiligte mit der Gründung der KMS der Region ein Geschenk machten und merkte mit Blick auf das Dauerthema der Finanzierung kritisch an: „Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob alle politisch Verantwortlichen dieses Glück zu schätzen wissen.“ Die Wahl Schreibers habe sich als Volltreffer erwiesen. Mit Heibel die Ehefrau des KMS-Leiters zu seiner Stellvertreterin zu machen, bezeichnete der 91-Jährige als damals ungewöhnliches Experiment, das gelungen sei. „Beide haben die Schule, die mit 50 fast ausschließlich hauptamtlichen Lehrpersonen in vielen Gemeinden unterrichtet, zur drittgrößten in Hessen entwickelt.“

7000 Veranstaltungen musikalisch geprägt

Weitere Redner waren Jörg Gros, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer sowie dessen Schatzmeister und Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister. Judith Portugal übermittelte Dank und Glückwünsche des Verbandes hessischer Musikschulen. Pater Wilhelm Landwehr, Vizerektor des Pallottiner-Missionshauses, blendete namens Rektor Alexander Holzbach zurück in die Zeit, als die Pallottiner im Mai 2005 Räume der ehemaligen Druckerei für den Musikunterricht zur Verfügung stellten und im Dezember 2007 die ehemalige Pallottiner-Scheune zum Haus der Musik wurde.

Unterschiedliche Ensembles sorgten zwischen den Redebeiträgen für Spitzenmusik. „Plenty Brass“, elf gestandene Blechbläsern bereicherten die Feier mit ihrem fulminanten Sound. Peter Schreiber und Andrea Heibel ließen zum Abschluss noch einmal die Höhepunkte ihrer Karriere Revue passieren.