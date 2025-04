Schon als Kind stand für Patricia Wollschläger fest: Ich will Musical-Darstellerin werden. Sie machte ihren Traum wahr und sammelte Erfahrungen auch in der Musical-Stadt Hamburg. Nun übernimmt sie eine neue Aufgabe in ihrer alten Heimat.

Theater und Theaterschule im Kalkwerk haben wieder eine Leitung. Die Schauspielerin und Theaterpädagogin Patricia Wollschläger, die alle nur „Paddy“ nennen, ist in Holzhausen an der Haide, zwischen Katzenelnbogen und Nastätten gelegen, aufgewachsen und nun nach einigen Stationen in ihre Heimatgemeinde zurückgekehrt. Sie hat das Theater und die Theaterschule im Kalkwerk von Tobias Winter übernommen, der sich im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Bereits in ihrer Kindheit wurden die ersten Weichen gestellt. Schon im Kindergarten hat sie mit dem heimischen Turnverein auf der Bühne gestanden, später auch mit Showtanz-Gruppen. Als sie im Alter von neun Jahren zum ersten Mal das Musical „Starlight Express“ in Bochum sah, war Patricia klar: „Das will ich auch einmal machen.“ Ihr Entschluss stand fest, Musical-Darstellerin werden zu wollen. In der Grundschule lernte sie Akkordeon- und anschließend Klavierspielen. Nach der Schule ging sie nach Hamburg – eine Stadt, die sie heute noch fasziniert. Dort lernte sie dann ihren Traumberuf. Anschließend ging die heute 35-Jährige für zwei Jahre nach Tunesien und arbeitete dort als Theaterchefin, Live-Entertainerin und Koordinatorin für das Abendprogramm in einem Club-Hotel, leitete dort die Proben, war für Kostüme und Requisiten zuständig und stand auch selbst auf der Bühne. Wieder in Deutschland fokussierte sie sich mehr auf die Schauspielerei und baute sich durch ihre Ausbildung zur Theaterpädagogin ein zweites Standbein auf. Es zog sie wieder nach Hamburg, wo sie Teil des Kabarett-Duos „Lieblingsfarbe Schokolade“ wurde, mit dem sie bundesweit tourte und schnell erfolgreich wurde.

Corona führte Wollschläger wieder zurück in die Heimat

Am Altonaer Theater Hamburg erstellte Wollschläger theaterpädagogisches Begleitmaterial für Schulklassen und Lehrkräfte zur Vor- und Nachbereitung der Kompowski Saga. Seit 2018 spielt sie jeweils in der Wintersaison beim „Original Gruseldinner“. Mittlerweile spielt sie in vier Produktionen mit: „Dracula“, „Die Mumie“ sowie „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ und „Jack the Ripper“, was ein skurriles Detail mit sich bringt: „Bei ,Jack the Ripper’ muss ich viermal sterben. Das heißt in jedem Akt eine neue Rolle, also viermal umziehen“, erzählt sie schmunzelnd. Mit dem „Original Gruseldinner“ starb sie auch schon mehrfach auf der Bühne im Weilburger Schlosshotel. Seit diesem Jahr ist sie auch Teil des Regieteams beim Gruseldinner.

Während der Corona-Zeit zog es sie wieder in die Heimat, da Kulturschaffende ja Arbeitsverbot hatten. Bei der Entscheidung half ihr ihre Familie: „Paddy, du bist hier bekannt wie ein bunter Hund. Komm zurück, du findest hier garantiert Engagements“, ermutigten sie sie zum nächsten Schritt. 2020 zog sie zurück in die Heimat, zurück nach Holzhausen. „Der Abschied von Hamburg ist mir aber nicht leichtgefallen“, gibt Patricia zu. Über die Lebenshilfe fand sie einen Job als Integrationskraft für Schüler mit Startschwierigkeiten. „Ich wollte aber wieder kreativ werden“, sagt sie. Seit 2021 arbeitet sie als Schauspielerin und Regisseurin beim Sommertheater in Wiesbaden.

„Da gehst du einfach rein und los – bis du schwitzt.“

Patricia Wollschläger über ihren Kurs zu freiem Tanzen

Auch als Theaterpädagogin bleibt sie regelmäßig aktiv. Etwa an einer Waldorfschule, wo sie mit einer Schulklasse vierwöchige Theater- oder Musicalprojekte erarbeitet. 2022 trat sie als Keyboarderin und Sängerin der Limburger Punk-Band „Die Radierer“ bei, die seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne stehen. Durch die Bassistin der Band, eine Nichte von Tobias Winter, wurde sie auf das Kalkwerk aufmerksam. Seit Juli 2024 ist sie nun dort die neue Theater-Frau. Im Januar dieses Jahres hat sie in der Dorle-Schaefer-Halle im Kalkwerk sehr erfolgreich das Märchen vom „Tapferen Schneiderlein“ zusammen mit ihrem Kollegen Niklas Luft aus Wiesbaden für Kinder ab zwei Jahren aufgeführt. „Es lief sehr gut an“, berichtet sie. Im März folgte dann das nächste Theaterstück für Kinder ab vier Jahren. „Kesske & Ragma“ – eine verstrickte Geschichte –heißt das Stück, das sie zusammen mit der Mainzer Schauspielerin Selma Kirschner geschrieben und aufgeführt hat.

Ab sofort bietet sie außerdem einen Grundkurs Schauspiel für Jugendliche und Erwachsene in fünf Modulen an, ebenso ein Projekt „Tanz dich frei“. Dabei geht es um freies Tanzen mittels hereingegebener Impulse zur Musik. „Da gehst du einfach rein und los – bis du schwitzt“, sagt Patricia Wollschläger. In den Osterferien gibt es einen viertägigen Theaterworkshop für Kinder von neun bis 12 Jahren mit einer Abschlussaufführung. Man darf gespannt sein.

Weitere Infos zu Patricia Wollschläger und ihrer Arbeit im Kalkwerk unter: www.patriciawollschlaeger.de