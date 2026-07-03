Autowelle durchs Nadelöhr An der Seite der Polizei beim Loreley-Konzert Marta Fröhlich 03.07.2026, 16:00 Uhr

i Wenn bis zu 15.000 Menschen zu Konzerten auf die Loreley pilgern, regelt die Polizei den Verkehr. Wir durften den Beamten bei so einem Sondereinsatz über die Schulter schauen. Marta Fröhlich

Wenn 15.000 Menschen ein Konzert auf der Loreley-Bühne besuchen wollen, ist das auch für die Blaulichtkräfte ein Kraftakt. Wir durften die Polizei bei ihrem Sondereinsatz dabei begleiten, wie sie Tausende Autos durch ein Nadelöhr fädelt.

Schon früh um 9 Uhr ist es vorbei mit der Ruhe rund um die beschauliche Loreley. Immer mehr Autos fahren durch Bornich und Niederwallmenach, offensichtlich auf dem Weg zur Loreley. Michael Otten genießt da noch den warmen Samstagmorgen zu Hause, denn eigentlich beginnt seinen Dienst erst gegen Mittag, und er ist selbst überrascht, als er aus der Nachbarschaft hört, dass offenbar der Anreiseverkehr schon beginnt.







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