Zu viel Geld vom Arbeitsamt Amtsgericht Diez verurteilt Betrüger zu Geldstrafe

i Immer wieder landen Betrugsfälle vor Gericht, die mit Leistungen der Agentur für Arbeit zusammenhängen. Patrick Pleul/dpa

Das Amtsgericht in Diez muss sich immer häufiger mit Betrugsprozessen beschäftigen. Die meisten haben mit Sozialleistungen zu tun. Nun saß ein 39-Jähriger aus der VG Aar-Einrich auf der Anklagebank. Er erhielt Arbeitslosengeld, obwohl er arbeitete.

Wegen Sozialbetrugs verurteilte das Amtsgericht Diez einen 39-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der alleinerziehende Vater von drei Kindern seine Arbeitsaufnahme Anfang des Jahres nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet und für Januar und Februar unrechtmäßig Arbeitslosengeld (ALG) bezogen hatte.







