Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Angriff auf Polizeibeamte und die heimliche Aufnahme eines Gesprächs mit der Polizei. Dafür wurde ein 46-jähriger nun vom Amtsgericht Diez verurteilt.

Die Gerichtsverhandlung begann zunächst mit der Überführung des Angeklagten in Handschellen durch zwei Polizeibeamte. Bei seinem Eintritt in den Gerichtssaal sagte er, dass er keine Einladung bekommen hätte und entschuldigte sich. Ihm widersprach Richter Martin Böhm und sagte, dass der Termin bei der letzten Gerichtsverhandlung des 46-Jährigen festgelegt worden wäre.

Beziehungsstreit als Ausgangspunkt

Am 29. August 2024 wurde die Polizei zu einem Beziehungsstreit in der Verbandsgemeinde Diez gerufen. Bei ihrem Eintreffen wurden die Beamten vom Angeklagten beleidigt und bedroht. Nach einiger Zeit ließ sich der 46-Jährige schließlich von der Polizei abführen. Auf der Polizeistation ging es mit den Beleidigungen und Drohungen weiter. Zudem soll der Angeklagte einen Beamten mit einem Schuh beworfen und diesen im Genitalbereich getroffen haben. Und er habe so heftig gegen die Tür seiner Zelle getreten und geschlagen, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Der Schaden wurde auf 3000 Euro beziffert.

Der vierte Anklagepunkt betraf die Aufnahme eines Gesprächs mit der Polizei am 11. September 2024 ohne dessen Wissen und Einverständnis. Die ersten drei Anklagepunkte räumte der 46-Jährige ein. Er habe unter Einfluss von Amphetaminen gestanden. Dem vierten Anklagepunkt widersprach er. Er habe das Gespräch nicht aufgenommen, sein Handy hätte eigenmächtig die App geöffnet und so das Gespräch aufgenommen.

Zu seinem Drogenkonsum erläuterte der Angeklagte, dass er seit seinem zwölften Lebensjahr Cannabis konsumieren würde. Irgendwann habe er auch Kokain und Amphetamine genommen. Letztere seien vielmehr das Problem, weil sie ihn aggressiv machen würden. Aktuell würde er drei bis vier Joints am Tag rauchen, so der Vater von zwei Kindern.

Ein langes Vorstrafenregister

Richter Böhm verlas anschließend die Vorstrafen des Angeklagten, der bereits wegen Körperverletzung, gemeinschaftlichem Betrug, gefährlicher Körperverletzung, Drogenkonsum, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war. Zudem gäbe es einen ausstehenden Haftbefehl. Der toxikologische Befund ergab, dass der Angeklagte zur Tatzeit unter Einfluss von THC und Alkohol stand.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer ein Jahr und sechs Monate Haft. Er sei zwar geständig gewesen und habe unter Drogeneinfluss gestanden, aber auch einschlägig vorbestraft und weise ein hohes Aggressionspotenzial auf. Zudem sei seine Sozialprognose nicht positiv.

Die Verteidigung forderte eine geringe Strafe, zur Bewährung ausgesetzt. Der Mandant habe ein gewaltiges Drogenproblem und brauche eine Therapie. Richter Böhm blieb bei seinem Urteil unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe und verurteilte den 46-Jährigen zu einem Jahr und vier Monaten Haft. Er ergänzte, dass die Vorarbeit zur Therapie beim Angeklagten nicht gegeben sei.