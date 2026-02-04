Im Diezer Amtsgericht musste sich jetzt ein 42 Jahre alter Mann verantworten, der trotz eines Kontaktverbots Fotos auf dem Firmengeländer seiner ehemaligen Chefin gemacht haben soll. Der Mann bestritt die Tat.
Nach dem Prozessauftakt Mitte Januar hat das Amtsgericht Diez nun die Verhandlung gegen einen mutmaßlichen Stalker fortgesetzt. Laut Anklage soll der 42-Jährige aus der Verbandsgemeinde Diez am 13. Mai 2025 das Firmengelände seiner früheren Chefin betreten und dort Fotos gemacht haben.