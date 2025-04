Ein vermeintlicher schlechter Aprilscherz hat an zwei Lahnsteiner Schulen für einen Polizeieinsatz gesorgt – und dafür, dass zahlreiche Schüler am Donnerstag nicht zum Unterricht erschienen sind: Auf einer Mädchentoilette, die auf dem gemeinsamen Schulgelände von Martinusschule und Marion-Dönhoff-Gymnasium liegt, wurden am 1. April Schmierereien in roter Schrift entdeckt, die einen Amoklauf für diesen Donnerstag ankündigten.

Die Drohung verbreitete sich rasend schnell über die sozialen Netzwerke, ein Bild der Schmierereien kursierte in Snapchat. Die Polizei wurde eingeschaltet, diese ermittelte den Täter – eine wirkliche Gefahrenlage bestand aber nicht. Dennoch zeigten die Beamten am Mittwoch und Donnerstag Präsenz auf dem Schulgelände, um Elternschaft und Kinder zu beruhigen.

i Diese Schmiererein wurden am Dienstag auf einer Mädchentoilette auf dem Schulgelände entdeckt. Screenshot Lui

„Ich laufe am 3.4.25 Amok“. Dieser Text in roter Schrift wurde am Dienstag auf einer Toilettentür im Mädchenbereich von gleich mehreren Kindern entdeckt. Die umgehend verständigte Polizei hatte den Täter schnell ermittelt, eine Gefahrenlage schloss sie aber aus. Die beiden Schulleitungen wollten sich am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern, verwiesen an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Am Mittwoch verschickten Daniel Heinen und Andreas Homburg, kommissarische Schulleiter von Realschule und Gymnasium, eine Nachricht an die Elternschaft, in der die Amokdrohung oder der schlechte Aprilscherz, je nach Lesart, thematisiert wurde.

Schulleitung spricht von schwerer Straftat

Beide schildern den Vorfall und machen deutlich, dass der Schüler ermittelt werden konnte, der die Schmierereien gemacht und in Snapchat verbreitet hatte. Die Polizei habe eine Gefährderansprache durchgeführt. Auch auf die weiteren Maßnahmen geht man ein. So zeige die Polizei Präsenz auf dem Schulgelände und führe verstärkte Streifenfahrten durch.

Die Schulleiter appellieren in ihrer Nachricht auch an die Eltern: „Trotz der für alle Beteiligten belasteten Situation bitten wir Sie, Ruhe zu bewahren und angemessen und mäßigend auf Ihre Kinder einzuwirken.“ Es handele sich um eine „schwere Straftat, die in keiner Weise als Aprilscherz taugt und strafrechtlich sowie im Rahmen schulischer Ordnungsmaßnahmen verfolgt wird“.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde Strafanzeige erstattet, eine ernste Bedrohungslage schloss die Polizei aber relativ schnell aus. Wegen der Sensibilität des Themas und im Wissen um die Sorgen bei Eltern wie Kindern wurde die Präsenz rund um die Schule erhöht. Derlei Drohungen, so hat es unsere Zeitung aus Polizeikreisen erfahren, haben in den vergangenen Monaten an rheinland-pfälzischen Schulen deutlich zugenommen.

Viele blieben am Donnerstag zu Hause

Der Unterricht am Donnerstag fand wie geplant statt – beide Schulleiter boten ihren Schülern die Möglichkeit an, im Gespräch mit den Lehrern über ihre Gefühle zu sprechen. Darüber hinaus wiesen sie auf speziell geschultes Personal sowie die Verbindungslehrer hin. „Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, dass Ihr Kind trotz dieser Angebote die Schule nicht besuchen kann, ist es Ihnen freigestellt, die jeweilige Schule rechtzeitig darüber zu informieren“, heißt es in dem Brief an die Eltern. Der Blick auf den Schulhof in der Pause machte deutlich, dass viele Eltern ihre Kinder an diesem Donnerstag tatsächlich zu Hause gelassen hatten.

Auf Anfrage unserer Zeitung äußert sich die Schulaufsichtsbehörde ADD: „Nach Bekanntwerden der Schmierereien mit der Androhung eines Amoklaufes haben die Schulleitungen umgehend die Polizei sowie die Schulaufsicht kontaktiert.“ In die Abläufe seien auch schuleigene Krisenteams eingebunden worden, betont die ADD. „Die Beurteilung der Lage nimmt dabei die Polizei vor und schätzt die Bedrohungslage entsprechend ein. Dies ist auch in diesem Fall geschehen, und die Polizei hat die Lage als nicht akut bedrohlich beurteilt. Aus unserer Sicht haben alle Beteiligten umsichtig und verantwortungsvoll gehandelt.“