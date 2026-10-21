Praktisch lernen statt im Hörsaal: Eine Ausbildung zu machen, wird für junge Menschen zunehmend beliebter. Eine junge Auszubildende aus Reichenberg erzählt, warum sie gerade diesen Weg gewählt hat.
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Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine berufliche Ausbildung und gegen ein Studium. Eine von ihnen ist Amelie Klein aus Reichenberg. Mit unserer Zeitung hat sie über ihre Gründe für diese Entscheidung gesprochen.Die 19-Jährige startete ihre Ausbildung zur Industriekauffrau nach den diesjährigen Sommerferien bei der EMDE Automation GmbH in Nassau.