Ausbildung statt Studium Amelie Klein aus Reichenberg arbeitet lieber praktisch Mariam Nasiripour 21.10.2026, 17:00 Uhr

i Amelie Klein an ihrem Schreibtisch im Großraumbüro bei der EMDE Automation GmbH in Nassau. Sie entschied sich bewusst für eine Ausbildung und gegen ein Studium. Mariam Nasiripour

Praktisch lernen statt im Hörsaal: Eine Ausbildung zu machen, wird für junge Menschen zunehmend beliebter. Eine junge Auszubildende aus Reichenberg erzählt, warum sie gerade diesen Weg gewählt hat.

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine berufliche Ausbildung und gegen ein Studium. Eine von ihnen ist Amelie Klein aus Reichenberg. Mit unserer Zeitung hat sie über ihre Gründe für diese Entscheidung gesprochen.Die 19-Jährige startete ihre Ausbildung zur Industriekauffrau nach den diesjährigen Sommerferien bei der EMDE Automation GmbH in Nassau.







Artikel teilen

Artikel teilen