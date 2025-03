Umzüge am Karnevalssonntag Am Wochenende war der Mittelrhein in Narrenhand 02.03.2025, 18:00 Uhr

i Der seit über 70 Jahren stattfindende traditionelle Karnevalsumzug in Osterspai begeisterte gestern wieder die Menschen. Die Sonne strahlte mit den Närrinnen und Narren. Mira Zwick

Das große Finale der Karnevalssession ist eingeläutet, die Narren haben die Region fest im Griff. Am Wochenende war am Mittelrhein eine Menge los. Bei strahlendem Sonnenschein.

Mit dem Straßenkarneval dringt die Fastnacht bis in die verstecktesten Winkel vor. Den Auftakt machte am Freitag die Wein- und Rosenstadt Braubach, in der der weit bekannte Abendumzug die Menschen aus nah und fern lockt. Als hätten es die Braubacher geahnt, lautet das diesjährige Sessionsmotto „Da brau(bach)t sich was zusammen“.

