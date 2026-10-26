Winningen hat einen, Arzbach und Ehrenbreitstein auch: Seit der vergangenen Woche lädt auch in Lahnstein ein Abendmarkt nach Feierabend zum Einkaufen und Verweilen ein. Nach der Premiere in der Vorwoche geht es an diesem Dienstag weiter.
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Die Premiere begeisterte viele Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner, nun wollen die Veranstalter an diesen Erfolg anknüpfen: Am Dienstag, 27. Oktober, locken wieder verschiedene regionale Händler in den Schillerpark von Oberlahnstein, um 16 Uhr beginnt Lahnsteins zweiter Wochenmarkt.