Angebote im Schillerpark Am Dienstag wieder Wochenmarkt in Lahnstein Tobias Lui 26.10.2026, 13:30 Uhr

i Viel los war bei der Premiere des Lahnsteiner Abendmarktes in der Vorwoche. Am Dienstag geht es auf im Schillerpark weiter. Tobias Lui

Winningen hat einen, Arzbach und Ehrenbreitstein auch: Seit der vergangenen Woche lädt auch in Lahnstein ein Abendmarkt nach Feierabend zum Einkaufen und Verweilen ein. Nach der Premiere in der Vorwoche geht es an diesem Dienstag weiter.

Die Premiere begeisterte viele Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner, nun wollen die Veranstalter an diesen Erfolg anknüpfen: Am Dienstag, 27. Oktober, locken wieder verschiedene regionale Händler in den Schillerpark von Oberlahnstein, um 16 Uhr beginnt Lahnsteins zweiter Wochenmarkt.







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