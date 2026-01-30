Haushalt in der Beratung Am Alten Rathaus Bad Ems scheiden sich die Geister Andreas Galonska 30.01.2026, 06:00 Uhr

i Umstritten waren im Bad Emser Stadtrat die Ausgaben für das Alte Rathaus, hier der Flügel an der Römerstraße mit dem Museum im Bild. Eine Mehrheit sprach sich allerdings für die Sanierung aus, mit der eine künftige Nutzungsmöglichkeit verbunden ist. Andreas Galonska

Für oder gegen die Mittel, die für die Sanierung des Alten Rathauses nötig sind, so verlief die Trennlinie bei den Meinungen zum Haushalt der Stadt Bad Ems. Eine Mehrheit sprach sich für das Vorhaben aus, eine Minderheit blieb bei ihrer Kritik.

Eines hatten die Reden aus den Fraktionen zum Haushalt der Stadt Bad Ems gemeinsam, denn es gab durch die Bank viel Lob für Kämmerin Anke Meike und ihr Team, für die Arbeit der Haushaltskommission und für das Erreichen einer (kleinen) schwarzen Null. Vor allem bei der Bewertung der Ausgaben für die Sanierung des Alten Rathauses gingen aber die Meinungen auseinander.







