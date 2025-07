Schon früh am Abend war auf dem Diezer Altstadtfest nur noch „Stop and go“ möglich: Tausende Besucher strömten in die Innenstadt, um ordentlich zu schlemmen und zu feiern. Und siehe da: Auch der Himmel schickte diesmal nur Sonnenschein.

Die Grafenstadt tischte am Samstagabend wieder einmal groß auf: Für mehrere Stunden gehörte die Altstadt, der neue Marktplatz und die Lahnanlagen den Genießern, den Flaneuren und all denen, die das traditionelle „Diezer Altstadtfest“ in seiner modernsten Interpretation miterleben wollten. Als vollen Erfolg darf man im Rückblick dieses Traditionsfest bewerten, das in diesem Jahr auch vom Wettergott bestens „abgesegnet“ war. Es ist schön zu sehen, wie sich die Veranstaltung mehr und mehr zu einer einzigen Party entwickelt, die von den Menschen der Stadt und der umliegenden Region angenommen wird.

Haftete der Grafenstadt in früheren Jahren der Ruf an, immer zum Altstadtfest auch eine „Regenfront“ bestellt zu haben, spielte das Wetter diesmal mit und lockte Tausende junge wie ältere Menschen zum Festgelände. Kamen diese auf dem neuen Marktplatz, der mittlerweile seinen ganz eigenen Charme versprüht, noch zügig voran, war schon am Eingang zur Altstadtstraße „Stop and go“ angesagt. Und dies bereits kurz nach 20 Uhr. Doch die Besucher nahmen es gelassen und man sah nur fröhliche Gesichter. Viele ließen sich hin und her treiben und genossen die musikalische Unterhaltung auf den zwei Bühnen.

i Im dritten Jahr hintereinander groovten auf dem Alten Markt die Musiker von „Klapptnixx“. Rolf Kahl

In der Marktstraße machte die Band „Party & More“ ihrem Namen alle Ehre. Von Salsa und Soul über deutschen Rock und Schlager bis hin zu den Top 40 Charts, vom „Kölschem Liedgut“ bis zu aktuellen Fetenhits reichte ihr vielseitiges Musikangebot. Auf dem „Alten Markt“ begeisterte die Band Klapptnixx. Das Quintett bot bekannte und unbekannte Rock- und Popsongs in recht schmerzfreien, schrägen Interpretationen. Rund um den Säckerbrunnen wurde getanzt und lauthals mitgesungen.

i Überall nur fröhliche und feierlustige Menschen fand man auf dem Diezer Altstadtfest. Rolf Kahl

Genauso abwechslungsreich wie das musikalische war auch das kulinarische Angebot. Egal ob jemand nur eine Bratwurst, einen Käse oder ein Stück Pizza wollte, das Essensangebot stellte einen eher vor die Qual der Wahl als vor eine verdrießliche „Was scheidet zuerst aus“-Methode. Wer wollte, konnte beim Essen sogar eine kleine Europareise buchen, denn von „urdeutsch“ über Französisch über Italienisch und Chinesisch bis hin zu Türkisch, für jeden Geschmack war was dabei. Und für kühle Getränke war auch überall bestens gesorgt. Erstmals wurde in den Lahnanlagen eine „Chill Area“ angeboten, in der man in entspannter Atmosphäre Speisen und Getränke genießen konnte.

i „Stop and go“ beim Diezer Altstadtfest. Rolf Kahl

Der Gewerbeverein zeigte sich in seinem Resümee sichtlich zufrieden: „Wir danken allen Mitwirkenden auf und hinter den Bühnen und natürlich ganz besonders unseren Besuchern. So wie der Applaus das Brot unserer auftretenden Künstler ist, so ist die Begeisterungsfähigkeit der Diezer und ihrer Gäste der schönste Ansporn für die nächsten Veranstaltungen und deren Planung.“