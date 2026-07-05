Tausende Besucher Altstadtfest Diez wird zum Treffpunkt der Grafenstadt Rolf-Peter Kahl 05.07.2026, 15:00 Uhr

i Auch bei diesem Trio aus Eppenrod und Holzheim herrschte auf dem Altstadtfest ausgelassen Stimmung. Rolf-Peter Kahl

Tausende Besucher strömten am Wochenende nach Diez. Bei leckerem Essen und musikalischer Unterhaltung war die Innenstadt bis auf den letzten Winkel gefüllt. Damit bewies das Altstadtfest erneut, dass es weit mehr ist als nur eine Veranstaltung.

Wenn die Sonne langsam hinter den historischen Häusern verschwindet, die Temperaturen auch am Abend noch sommerlich angenehm bleiben und sich zwischen Marktstraße, Altstadtstraße und Altem Markt kaum noch ein Durchkommen finden lässt, dann ist klar: Das Diezer Altstadtfest hat wieder einmal seine ganz besondere Magie entfaltet.







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