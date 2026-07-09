Mehr als eine Veranstaltung Altstadtfest Diez ist seit Jahren eine feste Größe Rolf-Peter Kahl 09.07.2026, 14:00 Uhr

i Ein "Villmarer Bub" der mittlerweile in Marburg lebt, hatte mit der Band WAREHOUSE aus Marburg zweimal fast ein Heimspiel: Jens Flach. Rolf Kahl

Musik, Mitmachangebote und gemütliches Zusammensein: Das Altstadtfest ist seit mehr als 20 Jahren einer der Höhepunkte im Diezer Veranstaltungskalender. In den vergangenen Jahren hat es so einige Entwicklungen durchgemacht.

Es gibt Veranstaltungen, die kommen und gehen. Und es gibt das Altstadtfest in Diez. Seit vielen Jahren gehört es fest zum Kalender der Region – und für viele ist das erste Juliwochenende längst ein Pflichttermin. Wer in Diez und Umgebung lebt oder die Stadt kennt, weiß: Wenn die Altstadt zur Festmeile wird, trifft man Freunde, Bekannte, ehemalige Nachbarn und manchmal sogar Menschen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat.







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