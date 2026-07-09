Musik, Mitmachangebote und gemütliches Zusammensein: Das Altstadtfest ist seit mehr als 20 Jahren einer der Höhepunkte im Diezer Veranstaltungskalender. In den vergangenen Jahren hat es so einige Entwicklungen durchgemacht.
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Es gibt Veranstaltungen, die kommen und gehen. Und es gibt das Altstadtfest in Diez. Seit vielen Jahren gehört es fest zum Kalender der Region – und für viele ist das erste Juliwochenende längst ein Pflichttermin. Wer in Diez und Umgebung lebt oder die Stadt kennt, weiß: Wenn die Altstadt zur Festmeile wird, trifft man Freunde, Bekannte, ehemalige Nachbarn und manchmal sogar Menschen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat.