Lahnstein, deine Baustellen
Altes Rathaus: Fassade Ende August fertig
Ein seit Langem gewohnter Anblick, der aber bald der Vergangenheit angehören wird: Ende August soll das Gerüst am Alten Rathaus
Ein seit Langem gewohnter Anblick, der aber bald der Vergangenheit angehören wird: Ende August soll das Gerüst am Alten Rathaus in Lahnstein abgebaut werden.
Bletzer Ulrike

Die meisten hatten die Hoffnung schon aufgegeben: Die Sanierung des Alten Rathauses in Oberlahnstein beschäftigt die Stadt und ihre Gremien seit Jahrzehnten. Nun rückt die Fertigstellung tatsächlich näher.

Lesezeit 3 Minuten
Das Alte Rathaus in Lahnstein ohne Gerüst? Tatsächlich, diesen Anblick wird man in Kürze wieder genießen können. „Voraussichtlich Ende August werden die Arbeiten an der Außenfassade abgeschlossen sein“, sagt Bernhard von Oppeln, geschäftsführender Gesellschafter des mit der Bauüberwachung des historischen Gebäudes betrauten Architekturbüros Naujack/Rind/Hof aus Koblenz.
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