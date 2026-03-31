Stadtrat Lahnstein Altes Rathaus: Bis Jahresende soll fertig saniert sein Tobias Lui 31.03.2026, 15:00 Uhr

i Was lange währt, wird endlich gut? Die Sanierung des Alten Rathauses soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Tobias Lui

Am Alten Rathaus in Lahnstein geht es voran: Die Zimmermannsarbeiten im Altbau innen, am Fachwerk und am Dachstuhl sind abgeschlossen. Bei den Maler- und Verputzarbeiten gab es Probleme mit der beauftragten Firma, nun wurde der Auftrag neu vergeben.

. Die Sanierung der Hochstraße und ihrer Seitengassen sowie die Fertigstellung Altes Rathaus waren zwei Themen der jüngsten Sitzung des Lahnsteiner Stadtrates. Nach einigen Verzögerungen ist bei der denkmalgerechten Sanierung des historischen Rathauses ein Ende in Sicht – zumindest, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert.







Artikel teilen

Artikel teilen