Frühere Schule vor Sanierung Altes Rathaus Bad Ems hat eine bewegte Geschichte Andreas Galonska 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Das Alte Rathaus soll nach einer umfangreichen Sanierung wieder neues Leben erhalten. Das Gebäude an der Römerstraße in der Nähe des Kurparks verfügt über eine bewegte Historie und diente einst vor allem als Schulhaus. Andreas Galonska

Das Alte Rathaus in Bad Ems hat wegen der Kosten für seine Sanierung die Gemüter erregt. Das Gebäude aus dem Jahr 1823 hat eine bewegte Geschichte, denn es beherbergte zunächst Schulkinder und wurde dann mehrfach umgebaut.

Das Alte Rathaus war kürzlich Thema in einer Bad Emser Ausschusssitzung, bei der es Kritik an den Sanierungskosten gab. Stadtbürgermeister Oliver Krügel wies darauf hin, dass 85 Prozent der rund 13 Millionen Euro für das Gebäude gefördert werden und dass sich die Stadt eine Chance vergeben würde, wenn sie die Restaurierung nicht anpackt.







