Harald Gemmer blickt zurück
Altes Amtsgericht Katzenelnbogen: Ein „echtes Rathaus“
Das alte Amtsgericht steht heute leer, ist vielen Katzenelnbogenern aber noch als Sitz der VG-Verwaltung in Erinnerung.
Johannes Koenig

Neben dem Schloss ist das alte Amtsgericht ein weiterer „Hingucker“ in der Katzenelnbogener Innenstadt. Lange Zeit war es auch als Sitz der VG-Verwaltung der Arbeitsplatz von Harald Gemmer, der noch heute von dem Gebäude schwärmt. 

Wer auf der Aarstraße (B274) durch die Katzenelnbogener Innenstadt fährt, wird nicht nur das Schloss, sondern auch ein anderes prominentes historisches Gebäude sehen, das aktuell leer steht. Die Rede ist vom alten Amtsgericht, das sich neben dem ehemaligen Stadtpark gegenüber dem Senioren-Centrum befindet.

