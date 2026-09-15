Heiraten in Hahnstätten/Region Alternative Trauorte nach Botanischer-Garten-Streit Johannes Koenig 15.09.2026, 20:00 Uhr

i Hof Tilia in Hahnstätten ist einer der Orte in der VG Aar-Einrich, die das Standesamt für Trauungen nutzt. Uschi Weidner

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen im Botanischen Garten haben hohe Wellen geschlagen, die juristische Auseinandersetzung dauert an. Unterdessen bieten die Standesämter bereits verschiedene Trauorte außerhalb der Verwaltungsgebäude an.

Eine Hochzeit gilt gemeinhin als der „schönste Tag im Leben“. Dessen Umsetzung erntet aber nicht immer den uneingeschränkten Zuspruch der Nachbarschaft. Das zeigt sich zum Beispiel anhand der jüngsten Kontroverse rund um den Botanischen Garten in Hahnstätten.







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