Rheinufer in St. Goarshausen Alter Vertrag sichert Reparaturen nach Hochwasser 17.11.2025, 06:00 Uhr

i Lose Platten auf den Mauern im Rheinvorgelände: einer der verschiedenen Schäden, die durch die Hochwasser der vergangenen Jahre entstanden sind. Daniel Daum

Hochwasser haben Spuren am Rheinufer in St. Goarshausen hinterlassen. Ein alter Vertrag könnte nun eine überraschende Lösung bringen. Heute schaut der Stadtrat genauer auf die Situation vor Ort.

Vergangene Hochwasser haben ihre Spuren in St. Goarshausen hinterlassen: verschobene Stufen, abgesacktes Pflaster, morsche, notdürftig geflickte Holzdecks, herausgebrochene Steine in der Ufermauer nahe der Fähre, fehlende Abdeckungen auf Mauern. Es gibt einige unschöne Stellen im Rheinvorgelände zwischen der Fähre und der B274, an denen dringender Handlungsbedarf besteht.







