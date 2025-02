Nicht nur für Trekkies Altendiezer Narrenschar flog mit Bimbes ins All Thorsten Kunz 16.02.2025, 19:00 Uhr

i Musik und Tanz vom Feinsten lieferten auf der Altendiezer Kappensitzung unter anderem die Formation „Aerobic & Jazz" vom VfL Altendiez. Thorsten Kunz

Keine klassische Büttenrede, dafür viel Gesang, Tanz und Show sorgten für beste Stimmung bei der traditionellen Kappensitzung der „Altendiezer Karneval Vereinigung“ in der gut besuchten Lahnblickhalle.

„ Mir Bimbes ham nen großen Knall, drum fliegen wir dies Jahr ins All“ – unter diesem Motto zündeten die Närrinnen und Narren der „Altendiezer Karneval Vereinigung“ (AKV) zu ihrer Kappensitzung in der Lahnblickhalle ein regelrechtes Feuerwerk an Raketen, die die Narrenschar im Saal in „unendliche Weiten“ entführte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen