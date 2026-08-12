Strom für 3600 Haushalte 
Altendiez: Wann wird der geplante Solarpark Realität?
Symbolbild: Seit 2021 laufen in Altendiez die Vorbereitungen für den Bau einer PV-Freiflächenanlage, die etwa 3600 Haushalte mit
Symbolbild: Seit 2021 laufen in Altendiez die Vorbereitungen für den Bau einer PV-Freiflächenanlage, die etwa 3600 Haushalte mit Strom versorgen könnte.
Johannes Koenig (Archiv)

Schon seit vielen Jahren plant ein privater Investor in Altendiez einen Solarpark. Doch das Genehmigungsverfahren zieht sich in die Länge. Nun gibt es neue Informationen zu den Gründen und zum weiteren Zeitplan.

Lesezeit 3 Minuten
Seit 2021 ist der geplante Solarpark Altendiez ein Thema, auch in der Kommunalpolitik. Damals hatte der Gemeinderat einen ersten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Doch die Dinge liefen nicht wie geplant. So fasste der Rat im Mai 2025 erneut einen Aufstellungsbeschluss.
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