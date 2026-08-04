Gastro zwischen Rhein und Lahn Altendiez: Süße Leckereien und mehr in Tatti’s Café Johannes Koenig 04.08.2026, 18:00 Uhr

i Tatjana Flesch steht vor ihrem kleinen Café im Diezer Rathaus. Dort bietet sie unter anderem selbst gemachte Torten, Waffeln und Crêpes, aber auch Frühstück oder Slush-Eis an. Johannes Koenig

Mitten im Ort und nicht zu übersehen: Tatti’s Café in Altendiez befindet sich direkt im Rathaus. Inhaberin Tatjana Flesch setzt auf selbst gemachte Torten, Waffeln und Crêpes und schmiedet bereits weitere Pläne für die Zukunft.

Es war Liebe auf den ersten Blick: „Ich hatte immer einen Traum von einem eigenen Café“, erzählt Tatjana Flesch, Inhaberin von Tatti’s Café in Altendiez. Diesen Traum erfüllte sich die gebürtige Frankfurterin, als sie 2022 nach Altendiez zog. Dort hatte eine Freundin sie auf die Räumlichkeiten im Rathaus aufmerksam gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen