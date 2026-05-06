Vorfall am Oranien-Campus Altendiez: Schulleiter will gegen Entlassung klagen Till Kronsfoth 06.05.2026, 19:00 Uhr

i Der Schulleriter des Oranien-Campus in Altendiez wurde entlassen. Nun kündigt er juristische Schritte an. Thorsten Kunz

In der vergangenen Woche wurde der Schulleiter des Altendiezer Oranien-Campus entlassen. Nun bestätigt die Schulaufsicht unserer Zeitung teilweise die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der geschasste Pädagoge will sich juristisch wehren.

Es sind gravierende Vorwürfe, wegen derer der ehemalige Schulleiter der Privatschule Oranien-Campus Altendiez gehen musste. So soll er versucht haben, eine Betriebsratsgründung zu verhindern, indem er über den späteren Betriebsratsvorsitzenden behauptet habe, dieser störe den Betriebsfrieden.







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