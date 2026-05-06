Vorfall am Oranien-Campus
Altendiez: Schulleiter will gegen Entlassung klagen
Der Schulleriter des Oranien-Campus in Altendiez wurde entlassen. Nun kündigt er juristische Schritte an.
Der Schulleriter des Oranien-Campus in Altendiez wurde entlassen. Nun kündigt er juristische Schritte an.
Thorsten Kunz

In der vergangenen Woche wurde der Schulleiter des Altendiezer Oranien-Campus entlassen. Nun bestätigt die Schulaufsicht unserer Zeitung teilweise die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der geschasste Pädagoge will sich juristisch wehren.

Lesezeit 2 Minuten
Es sind gravierende Vorwürfe, wegen derer der ehemalige Schulleiter der Privatschule Oranien-Campus Altendiez gehen musste. So soll er versucht haben, eine Betriebsratsgründung zu verhindern, indem er über den späteren Betriebsratsvorsitzenden behauptet habe, dieser störe den Betriebsfrieden.

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Rhein-Lahn-ZeitungBildung

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