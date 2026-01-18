Zum Neujahrskonzert lud die Ruanda Stiftung-Altendiez in die Kirche St. Peter ein. Neben dem renommierten kalssischen Gitarristen Srdjan Bulat traten auch die aus Altendiez stammende Sängerin Anna-Marie Hille und der gemischte Chor „Singalong“ auf.

Mit einem stimmungsvollen Neujahrskonzert in der Kirche St. Peter ist die Ruanda Stiftung-Altendiez musikalisch ins neue Jahr gestartet. Die Besucher erlebten einen Abend voller musikalischer Höhepunkte in besonderer Atmosphäre.

Begrüßt wurden die Gäste von Konrad Schuler, der in seiner Ansprache die Bedeutung der Stiftung für das Engagement vor Ort wie auch für die Unterstützung der Projekte in Ruanda hervorhob.