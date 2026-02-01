Kappensitzung erfreut Narren Altendiez feiert Karneval mit Zaubertrank und Bimbes Mariam Nasiripour 01.02.2026, 17:00 Uhr

i Durch den Abend der Altendiezer Kappensitzung führten Sabine Noll als Asterix und Frederik Schuler als Obelix. Mariam Nasiripour

Tanz, Musik und jede Menge Spaß: So lässt sich die Kappensitzung des Altendiezer Karnevalsvereins zusammenfassen. Doch welche Acts standen auf der Bühne und brachten die Halle zum Beben?

Das diesjährige Motto der Kappensitzung des Altendiezer Karnevalsvereins (AKV) lautete: „Mit Zaubertrank und Bimbeskraft – das Dorf bleibt jeck mit Leidenschaft“. Und die Jecken kamen zahlreich. In der ausverkauften Lahnblickhalle saßen Senatoren, römische Edeldamen und Legionäre neben Galliern, Kleopatra und den Minions.







