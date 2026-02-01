Tanz, Musik und jede Menge Spaß: So lässt sich die Kappensitzung des Altendiezer Karnevalsvereins zusammenfassen. Doch welche Acts standen auf der Bühne und brachten die Halle zum Beben?
Das diesjährige Motto der Kappensitzung des Altendiezer Karnevalsvereins (AKV) lautete: „Mit Zaubertrank und Bimbeskraft – das Dorf bleibt jeck mit Leidenschaft“. Und die Jecken kamen zahlreich. In der ausverkauften Lahnblickhalle saßen Senatoren, römische Edeldamen und Legionäre neben Galliern, Kleopatra und den Minions.